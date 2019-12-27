Драчев сообщил, что СБР воспользуется помощью экспертов Федерации лыжных гонок России при работе со шлифмашинами

Президент союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что организация будет использовать помощь экспертов Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) при работе со шлифмашинами. Также организация намерена привлечь к этой деятельности зарубежных специалистов.

На этапе Кубка мира в Анси российская сборная неоднократно сталкивалась с проблемами при подготовке инвентаря и лыж.

— У нас есть очень хороший опыт нашей лыжной федерации, я уже встречался с Еленой Вяльбе, поговорил с ней, пообщался по поводу поддержки российского биатлона командой сервиса лыжников, они готовы будут нам оказать техническое содействие и разъяснить некоторые позиции, которые нам нужны для приобретения машины, — приводит ТАСС слова Драчева.

Взяли на работу двух человек, которые сейчас работают, вчера в ЦСП в Минспорте их утвердили, на данный момент они встречаются с лыжниками и обговаривают все. Минспорт России и олимпийский комитет, конечно, тоже готовы поддержать нас, оказать содействие, в том числе по договорам о привлечении иностранных специалистов, потому что мы сами не можем финансировать до такой степени. У нас есть возможность через олимпийский комитет профинансировать иностранных специалистов, будем сейчас обращаться для того, чтобы с нового года сделать этот контракт.

Кто имеет такие машины — норвежцы, французы, немцы, шведы — они все в элите, а у кого их нет, видно по результатам в Анси. Сразу было заметно, что бежит Норвегия, Франция, а остальные были потеряны.