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Драчев считает поспешным решение об отставке Хованцева

08:58
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент СБР Владимир Драчев считает, что решение правления организации отправить в отставку главного тренера сборной России Анатолия Хованцева было поспешным.

Анатолий Хованцев.«Узнал в интернете, что я не главный тренер. Логично». Хованцев — о своей отставке

— Большинство членов правления СБР решило, что главный тренер сборной России Анатолий Хованцев не справился со своей работой, — цитирует Драчева ТАСС. — По этой причине было предложено отправить на утверждение в Министерство спорта РФ новую кандидатуру на пост главного тренера. На мой взгляд, в такой спешке не было необходимости. Я предлагал не торопиться и отложить решение по этому вопросу, поскольку сначала необходимо было сделать четкий анализ работы тренерского штаба, прежде чем отрезать, надо сто раз отмерить. Я не защищаю Анатолия Николаевича, он и правда допускал ошибки, но спешки в этом деле быть не должно. Тем более что в целом работу сборной можно считать удовлетворительной.

Ранее правление СБР рекомендовало Министерству спорта России утвердить на пост главного тренера национальной команды Валерия Польховского.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8218813

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