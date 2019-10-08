Драчев считает, что вопрос восстановления СБР не связан с делом о махинациях с данными московской лаборатории

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказал мнение, что не стоит связывать с делом об изменении базы данных московской лаборатории отказ IBU рассматривать вопрос восстановления прав СБР.

— Думаю, что на решение повлиял комплекс причин. У нас есть 12 критериев, по которым мы работаем, по мнению IBU, работаем недостаточно продуктивно, — цитирует Драчева ТАСС. — Ситуация вокруг базы данных московской лаборатории сейчас на нас влияет меньше всего. В критериях говорится о передаче данных ВАДА, что и произошло. Все, на этом полномочия СБР исчерпаны.

Исполком IBU принял решение не включать вопрос восстановления прав СБР в повестку заседания внеочередного конгресса, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене (Германия). Следующий конгресс, где может быть принято такое решение, состоится осенью 2020 года в Праге (Чехия).