Драчев считает, что у российских биатлонистов есть шанс выступить на ЧМ под флагом страны

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев после встречи с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) высказал мнение, что несогласие с санкциями ВАДА и последующее за ним судебное разбирательство может позволить российским спортсменам выступить на чемпионате мира под флагом страны.

Турнир пройдет в итальянском Антхольце во второй половине февраля 2020 года.

— Если дойдет до судебных разбирательств, то все затянется и это даст нам возможность выступления (на чемпионате мира), — приводит ТАСС слова Драчева. — Если (РУСАДА) примет другое решение, то будем смотреть по ситуации. Сейчас надо дождаться 19 декабря, после этого уже принимать решение. В целом с IBU у нас все нормально, я вижу, что у нас хорошие отношения, и мы будем продолжать плодотворную работу.

9 декабря исполком ВАДА лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 19 декабря может не согласиться с введением санкций и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).