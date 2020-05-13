Драчев считает, что смена тренеров сборной России производится методом отбойного молотка

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что смена тренеров сборной России производится поспешно. Об этом он заявил в письме на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

— Пока страна находится в режиме самоизоляции (что делает крайне сложным детальный анализ деятельности тренерского штаба и руководства СБР в целом) нецелесообразно и непрофессионально делать поспешные выводы об изменении в составе тренерского штаба, — приводит ТАСС слова Драчева. — При этом я совершенно убежден, что изменения допустимы, необходима детальная работа над ошибками с помощью скальпеля, без применения грубых методов отбойного молотка, что, к сожалению, становится не самой доброй традицией в СБР.

Как всем нам известно, у побед много «родителей», у поражения — один. И я не боюсь брать на себя ответственность за все решения, неудачи, но при этом убежден, что решение по организации текущей работы необходимо оставить за мной. В противном случае ответственность без полномочий, как и полномочия без ответственности, лишь размывают эффективность деятельности любой организации.