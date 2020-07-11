Драчев считает, что СБР восстановят в правах осенью

Бывший президент СБР Владимир Драчев считает, что организация будет полностью восстановлена в правах осенью этого года на конгрессе IBU. Состоится он в Праге в ноябре.

— Думаю, что на ближайшем конгрессе IBU нам удастся полноценно вернуться в состав международной биатлонной семьи, — цитирует ТАСС Драчева.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.

Драчев возглавлял СБР с 2018 года, накануне он добровольно сложил с себя полномочия. Сегодня состоится отчетно-выборная конференция, на которой выберут нового президента организации. Единственным кандидатом остался Виктор Майгуров.