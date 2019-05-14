Драчев рассказал, что нужно для восстановления СБР в правах

Президент СБР Владимир Драчев - о том, что нужно для того, чтобы организация была восстановлена в правах.

– Есть какая-то ясность в плане восстановления СБР в правах?

– Весь прошедший сезон мы работали над тем, чтобы СБР вновь стал полноправным членом IBU. На всех встречах с представителями IBU это был главный вопрос – с него мы начинали переговоры и им заканчивали. 6 мая состоялась встреча комиссии по восстановлению – там были представители IBU, СБР, ОКР, РУСАДА, юристы. На этой встрече обсуждалось выполнение критериев, которые были представлены СБР на первой встрече после Конгресса.

– Что не выполнено?

– Остались доработать такие моменты как антидопинговые обучающие семинары, тренерские семинары, работа с допинг-тестами всех российских спортсменов в соревновательный и внесоревновательный период. Ну и финансовый долг СБР: мы получили предложения от коллег из IBU, мы направили свои предложения по данному вопросу. В ближайшее время исполком IBU примет определенное решение по финансам. (Андрей Шитихин)

Полностью интервью Владимира Драчева - здесь.