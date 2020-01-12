Драчев рассчитывает, что российские биатлонисты перейдут на отечественные патроны

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что национальная команда в ближайшие годы перейдет на патроны отечественного производства. Ранее тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев в эфире телеканала «Матч ТВ» сказал, что патроны, которые сейчас использует команда, «не держат ветер».

— Нет, конечно, патроны такие же, просто немножко другая партия, — приводит ТАСС слова Драчева. — Гурьев говорил про патроны «Олимп», которыми мы сейчас занимаемся с «Ростехом» и ЦНИИТочмаш, они нам уже дали несколько партий совершенно новых патронов.

Мы уже полтора года работаем с ЦНИИТочмаш, в этом году уже первую партию таких патронов получили, отстреливали их в Тюмени, всем понравилось. Надеемся, что если не в этом году, то в следующем точно перейдем на российские патроны.

В сегодняшнем женском масс-старте Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли последние места: первая допустила 10 промахов, вторая — 11.