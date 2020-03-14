Драчев рассчитывает, что Логинов продолжит карьеру

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает, что чемпион мира Александр Логинов продолжит карьеру.

— Сейчас я не общался с ним, потому что после чемпионата мира он находится на этапах (Кубка мира), — цитирует ТАСС Драчева. — Не сомневаюсь, что он спокойно отработает и отдохнет до мая, а потом приступит к работе, несмотря ни на какие нападки извне. Я думаю, он продолжит (карьеру), потому что это спортивная жизнь великих теперь уже, Александр стал чемпионом мира, у нас немного таких в личных дисциплинах. Поэтому он должен помочь команде вырастить еще таких же спортсменов, как он.

Ранее 28-летний Логинов заявил, что не готов дать конкретного ответа относительно продолжения карьеры. В этом сезон биталонист впервые в карьере стал чемпионом мира, выиграв спринтерскую гонку. Однако эта победа сопровождалась скандалом — в гостиничном номере Логинова полиция провела обыск. Биатлонист был дисквалифицирован из-за допинговых нарушений до ноября 2016 года, после чего известные спортсмены начали выступать с критикой в его адрес, а в этом сезоне после победы в Антерсельве его освистали норвежские болельщики.