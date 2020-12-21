Драчев раскритиковал отбор в сборную России на январские этапы Кубка мира

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отметил, что многие российские биатлонисты попали в состав сборной страны на январские этапы Кубка мира незаслуженно. По его словам, они должны были пройти дополнительный отбор на внутрироссийских стартах.

По итогам первых четырех этапов Кубка мира нового сезона тренерский штаб сборной России выбрал восемь биатлонистов, которые гарантировали себе попадание на январские этапы Кубка мира. При этом в прошедших в декабре личных гонках в десятку сильнейших из всей сборной сумел попасть только Александр Логинов.

«Я не понимаю, как можно было таким образом провести отбор на январские этапы Кубка мира, — цитирует ТАСС Драчева. — На основе каких результатов отобрали четырех мальчиков и четырех девочек? Да, есть Саша Логинов — лидер команды, чьи результаты еще будут расти. Но остальные каким образом отобрались, за какие заслуги? У нас что, теперь отбираются за попадание в топ-25?

Если выше не поднимаются, то пусть все едут отбираться и выступают на «Ижевской винтовке». Если они не могут выступать на Кубке мира, то дайте место другим. По каким критериям отобрали этих спортсменов, за какие результаты? Совершенно непонятно. Раньше, чтобы застолбить себе место, надо было несколько раз попасть в шестерку или в десятку".