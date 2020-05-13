Драчев против втягивания российских биатлонистов в интриги

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал оградить спортсменов сборной страны от всевозможных интриг при решении вопроса формирования тренерского штаба сборной. Новый тренерский штаб сборной России? был утвержден правлением СБР 20 апреля.

— При подборе новых/старых кадров в тренерский состав сборной страны считаю важнейшим фактором своей работы учет мнения спортсменов — членов сборных команд России, защищающих честь флага, вокруг которых должна складываться исключительно рабочая атмосфера, — цитирует ТАСС Драчева. — Выражаю полную нетерпимость к втягиванию спортсменов в интриги, к попыткам дешевого пиара на именах лидеров сборной страны.