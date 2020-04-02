Драчев призвал тренеров проконтролировать самоизоляцию спортсменов и составить планы индивидуальных занятий

Президент СБР Владимир Драчев обратился к тренерам и региональным федерациям по поводу пандемии коронавируса. СБР просит проконтролировать режим самоизоляции спортсменов и составить планы их индивидуальной работы.

«В связи со сложной обстановкой, связанной с эпидемиологической опасностью и вирусом, обнаруженном в национальной сборной команде по биатлону, просим с большой ответственностью отнестись к тренировочной работе и режиму самоизоляции спортсменов и тренеров на местах, — говорится в обращении Драчева. — Президентам региональных федерация, главным и личным тренерам взять под особый контроль режим самоизоляции и подготовку спортсменов всех уровней: составить планы индивидуальной работы в местах проживания, планы ОФП, работы с системами «скат» и велотренажерами, а также другой работы, в соответствии с рекомендациями врачей».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.