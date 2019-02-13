Драчев примет участие в "Гонке легенд" в Минске

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев станет участником "Гонки легенд", которая состоится в Минске 18 февраля, сообщает БЕЛТА.
Помимо Драчева, в "Гонке легенд" также примут участие двукратные олимпийские чемпионы по биатлону россияне Сергей Чепиков и Анна Богалий.
Экс-биатлонист Драчев становился серебряным (1994-й год) и бронзовым (1998-й год) призером Олимпийских игр. Является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.
Дополнительная информация
https://www.belta.by/sport/view/vladimir-drachev-stanet-uchastnikom-gonki-legend-336345-2019/
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