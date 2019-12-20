Драчев поздравил Миронову с четвертым местом в спринте на этапе Кубка мира в Анси
18:37
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев поздравил российскую биатлонистку Светлану Миронову после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси. 25-летняя спортсменка заняла 4-е место.
— Поздравляем Светлану Миронову с 4 местом в спринтерской гонке 7,5 км на этапе кубка Мира в Анси, — написал Драчев в своем Instagram.
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