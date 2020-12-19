Драчев: «Похоже, России не нужны медали в биатлоне»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отметил, что р оссийские биатлонисты на этапах Кубка мира не в силах составить конкуренцию соперникам. По его словам, складывается ощущение, что стране больше не нужны медали.

Антирекордная серия сборной России без медалей в гонках, которые идут в зачет Кубка мира, увеличилась до 37 стартов.

«Как можно оценивать результаты? Как и весь российский народ, который смотрит то, что происходит, — цитирует РИА Новости Драчева. — Без шансов выступают наши ребята. Причин много, в одном предложении не скажешь. Коронавирус ни при чем, он на всех действует одинаково, поэтому разговоры про болезни — это отговорки, танцору тоже все время что-то мешает.

Система, которую мы строили от юношей к основному составу, развалилась. Мы видим лидера Александра Логинова, который, готовился отдельно от сборной. И его результаты упали на уровень 2018 года. Тогда он готовился с Касперовичем, и сейчас, как понимаю, тоже. За два года мы из него сделали чемпиона мира, а сейчас, похоже, России больше не нужны медали.