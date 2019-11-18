Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Биатлон

Драчев объяснил включение Старых в состав на Кубок мира

19:15
Теги:

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, почему в состав сборной России на старт Кубка мира была включена Ирина Старых.

— Ирина Старых. Лично вы считаете, что она должна ехать на Кубок мира?

— Лично я был категорически против. Потому что знал, что начнется вал не очень позитивной информации со стороны многих, так сказать, доброжелателей. Но на тренерском совете в Тюмени меня убедили, что это необходимо команде. Это нужно не Драчеву, а Союзу биатлонистов России, нашей сборной. Поэтому я согласился, чтобы включить ее в списки и рассмотреть на заседании Правления.

— Зачем вы тогда изначально в критериях отбора написали, что будете рассматривать кандидатуры Старых и Глазыриной только на Кубки IBU? Если бы этой поправки не было, сейчас не было бы и скандала.

— По этой поправке сейчас больше всего вопросов. На мой взгляд, мы ее приняли ошибочно. (Наталья Марьянчик)

Полная версия материала — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/biatlon-kubok-mira-skandalnyy-otbor-glazyrinu-ne-berut-iz-za-dvuh-flazhkov-zachem-sbornoy-nuzhna-staryh-1612046/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир