Драчев объяснил включение Старых в состав на Кубок мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, почему в состав сборной России на старт Кубка мира была включена Ирина Старых.

— Ирина Старых. Лично вы считаете, что она должна ехать на Кубок мира?

— Лично я был категорически против. Потому что знал, что начнется вал не очень позитивной информации со стороны многих, так сказать, доброжелателей. Но на тренерском совете в Тюмени меня убедили, что это необходимо команде. Это нужно не Драчеву, а Союзу биатлонистов России, нашей сборной. Поэтому я согласился, чтобы включить ее в списки и рассмотреть на заседании Правления.

— Зачем вы тогда изначально в критериях отбора написали, что будете рассматривать кандидатуры Старых и Глазыриной только на Кубки IBU? Если бы этой поправки не было, сейчас не было бы и скандала.

— По этой поправке сейчас больше всего вопросов. На мой взгляд, мы ее приняли ошибочно. (Наталья Марьянчик)

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