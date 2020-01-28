Драчев объяснил отсутствие медалей у россиян на этапах Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подчеркнул: отсутствие медалей у россиян на этапах Кубка мира объясняется тем, что спортсмены из Франции и Норвегии резко прибавили в результатах.

В воскресенье в словенской Поклюке российская сборная обновила свой антирекорд в рамках Кубка мира, не сумев завоевать медали в 26-й гонке подряд.

— В каждой гонке у нас были шансы, и у парней, и у девушек, — цитирует РИА Новости Драчева. — Совсем пропащих гонок у нас не было, особенно у ребят, где есть Логинов и (Матвей) Елисеев, — сказал Драчев корреспонденту РИА Новости. — К сожалению, январь для нас сложился действительно тяжело. Важный фактор — выступление французов и норвежцев в этом сезоне. Они неожиданно для всех сделали взлет, ошеломили всех. Возможно, они нашли что-то, что позволяет им показывать запредельные результаты, когда сразу по шесть человек доезжают в десятку. Французы в этом сезоне вообще неудержимы.

Так что говорить о том, что у нас какой-то провал, не приходится. Мы остались на том же уровне, на котором и были. Точно так же, как и шведы, немцы и еще несколько команд. Мы соревнуемся скорее с ними, тогда как французы и норвежцы ушли в отрыв от всех нас.