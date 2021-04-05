Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев рассказал «СЭ» о ходе комплексной проверки организации и всего российского биатлона на использование допинга. Запрос на проверку был отправлен в Генпрокуратуру РФ в декабре 2020.

«Я отправил запрос, чтобы мне предоставили документы, по которым проходит проверка. Полетят ли чьи-то головы? А вы как думаете? Поживем-увидим, там все очень интересно. Сейчас не могу сказать, когда будет опубликовано, так как занимаюсь другими делами и немного не до этого. Ждем результатов, скоро все будет», — сказал Драчев «СЭ».

Поводом для запроса стал массовый отказ юниоров выйти на старт всероссийских соревнований «Ижевская винтовка». В декабре 2020 года 33 биатлониста-юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

(Артем Бухаев)