Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» высказывания Анфисы Резцовой и Мартена Фуркада. Советская и российская олимпийская чемпионка объяснила результаты француза помощью медицины, в ответ на что действующий олимпийский чемпион написал, что у Резцовой старческий маразм.

— Владимир Петрович, можете прокомментировать происходящее между Резцовой и Фуркадом? Все-таки француз не первый раз нетактично высказывается о россиянах, но и наша чемпионка была жестка.

— Я бы сказал, что вопрос не в россиянах, а в общечеловеческих ценностях. Не надо нападать ни тем, ни другим. В данный момент это никому не приносит плюсов. Такой негатив не красит ни Мартена, ни Анфису, тем более когда идет бездоказательный спор.

— Давайте жить дружно?

— Именно так. И доказывать на лыжне, на стрельбище, а не обвинять, не зная ситуации. Все с чьих-то слов. Тогда нужны свидетельства, пробы, не знаю, если об этом пошла речь. Чего мы хотим добиться такими заявлениями? Известность получить, выйти в медиапространство? И великому спортсмену Фуркаду, думаю, это не нужно сейчас перед чемпионатом мира, и Анфисе Резцовой, великой в свое время спортсменке. Нужно держать какую-то планку приличия. (Дмитрий Кузнецов)