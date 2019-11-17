«Драчев неправомерно изменил критерии отбора в сборную России». Вице-президенту стыдно за руководство СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что президент СБР Владимир Драчев единолично и неправомерно изменил критерии отбора российских биатлонистов в национальную команду на международные старты.

В субботу был объявлен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. В них не оказалось ряда биатлонистов, которые выполнили критерии отбора благодаря выступлению в двух контрольных тренировках на сборе в Тюмени. В основную команду не попали Тамара Воронина и Кирилл Стрельцов, зато в нем оказалась Ирина Старых, изначально претендовавшая только на второй по значимости турнир — Кубок IBU, поскольку в сборной прошла только заключительный этап подготовки к сезону. При этом Екатерина Глазырина не попала в состав команды даже на Кубок IBU, хотя была одной из лучших в отборе.

— Меня сильно удивил опубликованный состав команд на Кубок мира и Кубок IBU, поскольку при его формировании были нарушены утвержденные нами же критерии отбора, — приводит ТАСС слова Нуждова. — Никаких заседаний правления, которое могло бы внести в них корректировки, не проводилось. Получается, что глава СБР Владимир Драчев, который сейчас находится в Тюмени, единолично и неправомерно изменил их, включив в состав людей, которых там быть не должно. Мне сейчас стыдно за руководство СБР, этим решением мы обманываем не только болельщиков, но спортсменов, отобравшихся в команду по спортивному принципу. Лично я не хочу, чтобы про меня говорили, что мои слова расходятся с делом.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.