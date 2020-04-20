«Драчев не вник в ситуацию». Польховский — о том, почему глава СБР против иностранных тренеров в сборной
Валерий Польховский, которого правление Союза биатлонистов России (СБР) рекомендовало утвердить главным тренером, прокомментировал будущее команды.
Ранее президент СБР Владимир Драчев выступал резко против кандидатур старших тренеров, которые были предложены Польховским — Владимира Королькевича для женской команды и Роберта Кабукова для мужской.
— C Владимиром Петровичем после предыдущего заседания у меня разговора не было, — заявил Польховский. — Это его личное мнение.
— Он не понимает, из каких денег федерация должна платить зарплату предложенным вам тренерам?
— По поручению Правления я проработал этот вопрос с Олимпийским комитетом России. Мне объяснили, какие необходимые процедуры необходимо пройти, и в целом сказали: готовьте документы, будем рассматривать. Возражений не было. У нас с Олимпийским комитетом всегда было полное понимание, и надеюсь, в этом вопросе нам тоже окажут содействие.
— Но вас не напрягает, что президент федерации выступает резко против тренеров, с которыми ему потом вплотную работать?
— Я думаю, мы найдем понимание. Возможно, Владимир Петрович досконально не вник в ситуацию. У нас сегодня нет много времени, чтобы сделать результат. Поэтому я иду с теми людьми, с которыми у нас позади определенный путь и мы друг друга понимаем. Подготовка команды — это не так просто. Мы с Кабуковым и с Королькевичем неоднократно разговаривали, и пришли к мнению, что нужно собрать все свои знания, опыт и выстроить наиболее эффективный вариант подготовки к следующему сезону и, конечно, к Олимпийским играм (Наталья Марьянчик).