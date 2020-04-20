Валерий Польховский, которого правление Союза биатлонистов России (СБР) рекомендовало утвердить главным тренером, прокомментировал будущее команды.

Ранее президент СБР Владимир Драчев выступал резко против кандидатур старших тренеров, которые были предложены Польховским — Владимира Королькевича для женской команды и Роберта Кабукова для мужской.

— C Владимиром Петровичем после предыдущего заседания у меня разговора не было, — заявил Польховский. — Это его личное мнение.

— Он не понимает, из каких денег федерация должна платить зарплату предложенным вам тренерам?

— По поручению Правления я проработал этот вопрос с Олимпийским комитетом России. Мне объяснили, какие необходимые процедуры необходимо пройти, и в целом сказали: готовьте документы, будем рассматривать. Возражений не было. У нас с Олимпийским комитетом всегда было полное понимание, и надеюсь, в этом вопросе нам тоже окажут содействие.

— Но вас не напрягает, что президент федерации выступает резко против тренеров, с которыми ему потом вплотную работать?

— Я думаю, мы найдем понимание. Возможно, Владимир Петрович досконально не вник в ситуацию. У нас сегодня нет много времени, чтобы сделать результат. Поэтому я иду с теми людьми, с которыми у нас позади определенный путь и мы друг друга понимаем. Подготовка команды — это не так просто. Мы с Кабуковым и с Королькевичем неоднократно разговаривали, и пришли к мнению, что нужно собрать все свои знания, опыт и выстроить наиболее эффективный вариант подготовки к следующему сезону и, конечно, к Олимпийским играм (Наталья Марьянчик).