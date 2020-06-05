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Драчев не участвует в заседании правления СБР по вопросу проведения внеочередных выборов

12:01
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев не принимает участие в обсуждении повестки внеочередной конференции организации, которая запланирована на 11 июля, сообщает ТАСС.

В пятницу правление СБР собралось для утверждения повестки внеочередной конференции, на которой может быть избран новый президент организации. Решение о проведении конференции было принято большинством членов правления в апреле, основной причиной стало разногласие с Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.

В оппозиции к действующему главе организации в правлении СБР состоят Алексей Нуждов, Виктор Майгуров, Юрий Векшин, Иван Черезов, Алексей Ермашов и Андрей Левунин. Драчева поддерживают олимпийский чемпион Сергей Тарасов и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, которые также не участвуют в заседании правления.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8656157

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