Драчев не считает возможным составить медальный план на чемпионат мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что составлять для сборной России медальный план на чемпионат мира не имеет смысла.

— Будем менять состав от гонки к гонке, — цитируют Драчева «РИА Новости». — Ведь есть спортсмены, которые готовы в какой-то одной гонке выложиться, и такое часто бывает. И потому говорить о каком-то медальном плане невозможно. Не понимаю, как его можно составить! Французы и норвежцы, как явные лидеры, могут это сделать. Те же французы могут сказать, что надеются на Мартена Фуркада, Кантена Фийон Майе, Жан-Гийома Беатрикса, и потому рассчитывают, что они завоюют три золотые медали. Мы тоже так можем сказать! Например, что Александр Логинов может выиграть четыре золотые медали (смеется). Но это смешно. Какие уж тут медальные планы. Мы же понимаем объективную ситуацию. Но я уверен, что наши спортсмены готовы дать бой в каждой гонке.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Антерсельве (Италия) с 13 по 23 февраля. Сборная России осталась без медалей в 26 гонках подряд на этапах Кубка мира.