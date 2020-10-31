Драчев не получал приглашения войти в попечительский совет СБР

Владимир Драчев пока не получал приглашение войти в попечительский совет Союза биатлонистов России, информирует ТАСС.

СБР завершает процесс формирования попечительского совета, который, как предполагается, возглавит министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Драчев был одним из кандидатов на включение в состав попечительского совета, об этом говорилось в июле, после его решения оставить пост президента СБР.

Ожидалось, что в попечительском совете Драчев будет отвечать за развитие биатлона в регионах.