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Драчев не получал приглашения войти в попечительский совет СБР

16:42
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Владимир Драчев пока не получал приглашение войти в попечительский совет Союза биатлонистов России, информирует ТАСС.

СБР завершает процесс формирования попечительского совета, который, как предполагается, возглавит министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Драчев был одним из кандидатов на включение в состав попечительского совета, об этом говорилось в июле, после его решения оставить пост президента СБР.

Ожидалось, что в попечительском совете Драчев будет отвечать за развитие биатлона в регионах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9882801

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