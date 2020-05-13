Драчев назвал внеочередные выборы главы СБР пиром во время чумы

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что проведение внеочередной выборной конференции в данный момент не является необходимым решением. Об этом он заявил в письме на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

— В случае необходимости не возражаю против проведения внеочередной конференции, однако не считаю целесообразным обязывать региональные федерации изыскивать дополнительные средства для оплаты дороги и проживания в этот сложный для всех экономический период, — приводит ТАСС слова Драчева. — Отношусь к этой идее как к пиру во время чумы. Если найдутся заинтересованные стороны для оплаты проезда и проживания, возникает лишь один вопрос — где были эти люди в те моменты, когда СБР в результате различных штрафных санкций, возникших еще до моего прихода в СБР, так нуждался и нуждается в любых дополнительных средствах.