Драчев назвал успехом победу россиян в «Рождественской гонке»
11:30
Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал успехом победу в «Рождественской гонке».
Россияне Матвей Елисеев и Евгения Павлова выиграли масс-старт и гонку преследования.
«Поздравляем наших спортсменов Евгению Павлову и Матвея Елисеева с победой в «Рождественской гонке»! Это успех! Браво! Так держать!», — написал Драчев в Instagram.
Напомним, второе и третье места в гонке преследования заняли немцы Франциска Пройс/Симон Шемпп и Денизе Херрман/Бенедикт Долль соответственно.
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