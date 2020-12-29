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Драчев назвал успехом победу россиян в «Рождественской гонке»

11:30
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал успехом победу в «Рождественской гонке».

Россияне Матвей Елисеев и Евгения Павлова выиграли масс-старт и гонку преследования.

«Поздравляем наших спортсменов Евгению Павлову и Матвея Елисеева с победой в «Рождественской гонке»! Это успех! Браво! Так держать!», — написал Драчев в Instagram.

Напомним, второе и третье места в гонке преследования заняли немцы Франциска Пройс/Симон Шемпп и Денизе Херрман/Бенедикт Долль соответственно.

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