Драчев назвал успехом победу россиян в «Рождественской гонке»

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал успехом победу в «Рождественской гонке».

Россияне Матвей Елисеев и Евгения Павлова выиграли масс-старт и гонку преследования.

«Поздравляем наших спортсменов Евгению Павлову и Матвея Елисеева с победой в «Рождественской гонке»! Это успех! Браво! Так держать!», — написал Драчев в Instagram.

Напомним, второе и третье места в гонке преследования заняли немцы Франциска Пройс/Симон Шемпп и Денизе Херрман/Бенедикт Долль соответственно.