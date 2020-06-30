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Драчев может остаться в правлении СБР в случае поражения на президентских выборах

30 июня 2020, 16:38
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Действующий глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев не исключает варианта, при котором он согласится работать в правлении организации даже в случае поражения на предстоящих внеочередных выборах ее президента, сообщает ТАСС.

Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Единственным конкурентом Драчева является Виктор Майгуров. Оба кандидата в президенты числятся и в списке претендентов на место в правлении.

Срок полномочий Драчева истекает в мае 2022 года. Выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения его полномочий.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8851477

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