Драчев может остаться в правлении СБР в случае поражения на президентских выборах

Действующий глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев не исключает варианта, при котором он согласится работать в правлении организации даже в случае поражения на предстоящих внеочередных выборах ее президента, сообщает ТАСС.

Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Единственным конкурентом Драчева является Виктор Майгуров. Оба кандидата в президенты числятся и в списке претендентов на место в правлении.

Срок полномочий Драчева истекает в мае 2022 года. Выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения его полномочий.