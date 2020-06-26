На пост президента Союза биатлонистов России (СБР) претендуют Владимир Драчев и Виктор Майгуров. Об этом сообщает официальный сайт организации. 25 июня закончился прием заявок от кандидатов.

В списке кандидатов также значится Дмитрий Васильев, однако указано, что «возможен самоотвод если будет заявление или не поступит согласия». Ранее Васильев заявил, что снимет кандидатуру. Также указаны кандидаты в члены Правления СБР, с их списком можно ознакомиться здесь.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в Химках. Драчев — действующий глава организации, а Майгуров входит в состав правления.