Драчев хочет подарить Губерниеву шоколадный ботинок с коньяком

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что подарит шоколадные ботинок и перчатку с коньяком телекомментатору Дмитрию Губерниеву.

Ранее Губерниев пообещал, что съест свой ботинок, если антирекордная серия сборной России достигнет 50 гонок на этапах Кубка мира без медалей. На данный момент на счету российских биатлонистов 37 гонок подряд без наград.

« Я уже заказал шоколадные ботинок и перчатку для Дмитрия Губерниева, чтобы он ел шоколад, а не свой ботинок. Еще и коньячок можно туда добавить. Скоро мне все это привезут, и я ему подарю», — цитирует «РИА Новости» Драчева.

Ранее Губерниев пожевал в прямом эфире свою перчатку после того, как в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене россиянки стали восьмыми в эстафете.