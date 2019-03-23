Доротея Вирер: "Все спортсмены очень устали: тяжело бороться, когда так тепло"

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что многие спортсмены чувствуют усталость на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Он продлится до 24 марта.

- Думаю, все спортсмены уже очень устали, - приводит слова Вирер Калашников Media. - Сейчас тяжело бороться, особенно когда так тепло. Но трасса очень хорошая, так что я надеюсь на точную стрельбу и хороший ход. Надеюсь, что оставшиеся гонки для меня будут успешными. Я не думаю, смогу я победить или нет, остались еще две гонки и они будут тяжелыми.

Напомним, Вирер является лидером общего зачета Кубка мира: в активе 28-летней итальянки 865 очков. Она на 13 баллов опережает свою соотечественницу Лизу Виттоцци.

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