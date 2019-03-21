Доротея Вирер: "Победа в Кубке мира? Не думаю об этом"

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что испытывала проблемы с лыжами во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

- Не удовлетворена ходом, - сказала Вирер в эфире канала "Матч ТВ". - Лыжи плохо ехали - из-за этого я устала. Кузьмина была гораздо быстрее. Победа в Кубке мира? Не думаю об этом. Мы должны наслаждаться тем, что представляем Италию. Я думаю о себе, а не о Виттоцци.

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