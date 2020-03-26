Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, чем занимается на карантине из-за пандемии коронавируса.

— Я положила свои зимние куртки на место, их более 40, — цитирует Вирер La Stampa. - Первые несколько дней я спала, ела, смотрела телевизор и читала соцсети. Я вернулась из Финляндии физически и морально уничтоженной. Сейчас я сплю до 11 или 12.

— Вы запаслись шоколадом?

— Я не посмела встать на весы, но, думаю, я уже прибавил в весе на 2 килограмма. Мой муж Стефано скрывает это от меня.

— Как психически сопротивляется в карантине?

— Ну, я спокойна, я даже честно не люблю заниматься спортом. Я чувствую себя так хорошо на диване, время от времени я делаю небольшую уборку.

— Сколько детей вы бы хотели?