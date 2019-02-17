Доротея Вирер: "К чемпионату мира подойду готовой на 100 процентов"

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что набирает кондиции к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. 28-летняя спортсменка в паре с Лукасом Хофером заняла 1-е место в сегодняшнем сингл-миксте на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

- Рада победить в этой гонке, мне впервые довелось принять в ней участие. Я получила максимальное удовольствие, - сказала Вирер в эфире канала "Матч ТВ". - Я набираю кондиции. К чемпионату мира подойду готовой на 100 процентов.

Напомним, в субботу Вирер потеряла лидерство в общем зачете Кубка мира: она занимает второе место, уступая 6 очков своей соотечественнице Лизе Виттоцци.

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