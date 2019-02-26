Доротея Вирер: "Хотела бы иметь меньше мышц - у меня почти мужская походка"

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что не совсем довольна своей фигурой. 28-летняя спортсменка добавила, что испытывает проблемы с диетами.

- Долгое время я больше любила ходить по вечеринкам, а не тренироваться, - приводит слова Вирер L'Equipe. - Я была более полной. У меня еще остались проблемы с диетами. Я люблю посещать рестораны и есть пирожные.

Мне не очень нравится моя фигура: я хотела бы быть стройнее и иметь меньше мышц. У меня почти мужская походка - совсем не модельная.

Напомним, Вирер занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 706 очков. Она на 6 баллов отстает от своей соотечественницы Лизы Виттоцци, занимающей 1-ю строчку.

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