"Допустила глупые ошибки". Куклина - о стрельбе в пасьюте на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что допустила глупые ошибки во время стрельбы в пасьюте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 28-летняя спортсменка допустила 3 промаха и заняла 29-е место.

- В первую очередь я расстроена, что сезон закончился, не успев начаться, - приводит слова Куклиной Калашников Media. - Я не набегалась, не получила того удовольствия, которого хотелось бы. Что есть, то есть. Я с нетерпением жду подготовительного периода, с большой надеждой. Рассчитываю, что в следующем году начну все с начала.

После чемпионата России у меня запланировано решение проблем со здоровьем, будем делать операцию на носу. А там уже видно будет, что дальше.

Стрельба в пасьюте? На лежке я не отметила выстрел, еще не говорили об этом с тренером. На лежке мои две ошибки, чисто глупые. Первая - не смогла совладать с ветром, последний выстрелила вдогонку.

Куклина занимает 62-е место в зачете Кубка мира, имея в активе 70 очков.

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