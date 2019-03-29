Доплата Хованцева от СБР - в районе 200 тысяч рублей

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев получает доплату примерно в 200 тысяч рублей в месяц от СБР.

– Это доплата от СБР, – объяснил Нуждов. – Подчерку – не бюджетные средства. Доплата составляет в коридоре от 200 до 250 тысяч. Так же в районе 50 тысяч получают Норицын и Большаков.

При этом Хованцев, Норицын и Большаков получают зарплату в ЦСП – именно там стоят на ставке тренеры сборной. (Владимир Иванов)

В правлении СБР зарплату получает только Майгуров. Но она меньше 100 тысяч рублей в месяц