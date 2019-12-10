Допинговый кошмар, лыжный триумф, биатлонный туман. Онлайн «СЭ» в YouTube

Сегодня в 14:00 на YouTube-канале «СЭ» обозреватели Владимир Иванов и Наталья Марьянчик в прямом эфире обсудят новые санкции ВАДА против России, победы российских лыжников на этапе Кубка мира в Лиллехаммере и неоднозначные стартовые гонки биатлонного сезона.

— Заслужила ли наша страна то наказание, которое озвучено ВАДА?

— Есть ли шанс в каком-то виде сохранить название «Россия» для команд с нейтральным статусом?

— Сколько будет продолжаться рассмотрение нашего дела в суде?

— Александр Большунов не нужен лыжной эстафетной команде России?

— Тактика — больше не слабое место российских лыжников?

— Причины провала Дмитрия Малышко и Тамары Ворониной в биатлонных эстафетах в Эстерсунде.

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