Допинговый кошмар, лыжный триумф, биатлонный туман. Онлайн «СЭ» в YouTube
Сегодня в 14:00 на YouTube-канале «СЭ» обозреватели Владимир Иванов и Наталья Марьянчик в прямом эфире обсудят новые санкции ВАДА против России, победы российских лыжников на этапе Кубка мира в Лиллехаммере и неоднозначные стартовые гонки биатлонного сезона.
— Заслужила ли наша страна то наказание, которое озвучено ВАДА?
— Есть ли шанс в каком-то виде сохранить название «Россия» для команд с нейтральным статусом?
— Сколько будет продолжаться рассмотрение нашего дела в суде?
— Александр Большунов не нужен лыжной эстафетной команде России?
— Тактика — больше не слабое место российских лыжников?
— Причины провала Дмитрия Малышко и Тамары Ворониной в биатлонных эстафетах в Эстерсунде.
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