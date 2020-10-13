Домрачева о ситуации в Белоруссии: «Люди хотят быть услышанными»

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказалась о массовых протестных акциях в Белоруссии.

Ранее СМИ сообщили, что среди задержанных в Минске оказался брат биатлонистки Никита Домрачев.

— Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны, и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах — не важно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно — твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы, — написала Домрачева в Facebook. — Пока, очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку.

На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живем. Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране... У всех же эта цель такова?