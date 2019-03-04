Домрачева назвала фавориток ЧМ-2019. Россиянок из них нет

Четырехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева высказала свой прогноз на чемпионат мира в Эстерсунде. Состязания пройдут с 7 по 17 марта.

-Я думаю, что будет интересная борьба, среди девушек очень много претендентов на медаль, поэтому уверена, что гонки будут непредсказуемыми, будет интересно, - цитирует ТАСС Домрачеву. - Если смотреть, кто будет среди фаворитов, во-первых, лидеры Кубка мира будут бороться за высшие ступени пьедестала. Ожидаю, что в достаточно хорошей форме будет Анастасия Кузьмина, Кайса Мякяряйнен тоже будет серьезно бороться за победу.