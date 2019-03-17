Домрачева и Мякяряйнен поздравили Юрлову-Перхт с серебром в масс-старте на ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 34-летнюю спортсменку с этой наградой поздравили четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и чемпионка мира-2011 Кайса Мякяряйнен.
- Спасибо, Эстерсунд! Спасибо, Команда! Спасибо самым близким!!! И вам, дорогие Друзья! - написала Юрлова-Перхт в своем Инстаграме.
- Катюша! Красотка! - такой комментарий оставила Домрачева.
- Поздравляю, Катя! - написала Мякяряйнен.
#biathlon #worldchampionship #happy #skimir_ru #backaldrin #fischer_nordic #fischer_russia #swix #kvplus #kinetixxsports #family #biathlonworld #östersund2019 #sweden Спасибо,Эстерсунд!🥈🎉 Спасибо,Команда!👏🏻👏🏻👏🏻 Спасибо самым близким!!!❤️ И вам,дорогие Друзья! Thanks a lot Östersund 🥈🎉 Thanks a lot Team!👏🏻👏🏻👏🏻 Thanks a lot to my family ❤️ And for you Dear Friend!!!
Отметим, что эта награда стала второй для Юрловой-Перхт на чемпионатах мира: в 2015-м она завоевала золото в индивидуальной гонке.