Домрачева и Мякяряйнен поздравили Юрлову-Перхт с серебром в масс-старте на ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 34-летнюю спортсменку с этой наградой поздравили четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и чемпионка мира-2011 Кайса Мякяряйнен.

- Спасибо, Эстерсунд! Спасибо, Команда! Спасибо самым близким!!! И вам, дорогие Друзья! - написала Юрлова-Перхт в своем Инстаграме.

- Катюша! Красотка! - такой комментарий оставила Домрачева.

- Поздравляю, Катя! - написала Мякяряйнен.

Отметим, что эта награда стала второй для Юрловой-Перхт на чемпионатах мира: в 2015-м она завоевала золото в индивидуальной гонке.

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