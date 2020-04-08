Должность главного тренера сборной России по биатлону могут упразднить

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что должность главного тренера сборной России по биатлону может быть упразднена. Во вторник состоялось заочное заседание правления СБР.

— Рассматривался вопрос необходимости должности главного тренера, — цитирует ТАСС Драчева. — Пока голоса распределились 50 на 50. Есть мнение, что она и вовсе не нужна. Мы отправили этот вопрос на доработку, чтобы тренерский совет дал оценку встречным предложениям.

Напомним, последние два года главным тренером сборной России по биатлону является Анатолий Хованцев. В период с 2012 по 2014 год команда уже работала без главного тренера.