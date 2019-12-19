Долль выиграл спринт в Анси, россияне вне топ-десятки

На этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоялся мужской спринт.

Победу одержал немец Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бе, третьим — француз Кантен Фийон Майе. Брат обладателя второй позиции Йоханнес Бе стал четвертым.

Российские спортсмены не смогли пробиться в десятку сильнейших. Лучший среди россиян Александр Логинов на 11-й позиции. 12-м идет француз Мартен Фуркад.

Анси (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Бенедикт Долль (Германия) — 23.22,1 (0)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — +09,4 (0)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) — +11,3 (0)

4. Йоханнес Бе (Норвегия) — +14,8 (2)

11. Александр Логинов (Россия) — +44,8 (0)

12. Мартен Фуркад (Франция) — +46,9 (2)