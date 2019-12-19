Долль выиграл спринт в Анси, россияне вне топ-десятки
17:09
На этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоялся мужской спринт.
Победу одержал немец Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бе, третьим — француз Кантен Фийон Майе. Брат обладателя второй позиции Йоханнес Бе стал четвертым.
Российские спортсмены не смогли пробиться в десятку сильнейших. Лучший среди россиян Александр Логинов на 11-й позиции. 12-м идет француз Мартен Фуркад.
Анси (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
10 км
1. Бенедикт Долль (Германия) — 23.22,1 (0)
2. Тарьей Бе (Норвегия) — +09,4 (0)
3. Кантен Фийон Майе (Франция) — +11,3 (0)
4. Йоханнес Бе (Норвегия) — +14,8 (2)
11. Александр Логинов (Россия) — +44,8 (0)
12. Мартен Фуркад (Франция) — +46,9 (2)
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