Долг Глазыриной будет погашен из суммы, которую IBU перечислит СБР

Долг российской биатлонистки Екатерины Глазыриной перед IBU будет погашен из средств, которые Международный союз биатлонистов дожен перечислить в СБР по итогам прошлого сезона. Глазырина в феврале возобновила карьеру после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сегодня стало известно, что она вошла в состав сборной на летний чемпионат мира. Одним из условий был возврат призовых в размере 31 тысячи евро.

- Нам от IBU должны быть перечисления, которые мы заработали. Это крупная сумма, и мы договорились, чтобы они всю эту сумму с нас удержали. И туда, в перечень удержанных средств, нами включены и средства по призовым Глазыриной, - цитирует "РИА Новости" первого вице-президента СБР Алексея Нуждова. У нас есть договоренность с руководством Федерации биатлона Свердловской области в лице Владимира Алексеевича Рощина, что они обязуются вернуть эти средства СБР. Понимание у нас в этом вопросе единое - это ее долг, но они лучше нас знают своего спортсмена и ее ситуацию.

У нас нет оснований не доверять мнению уважаемых людей. Глазырина понимает, что это ее долг, а федерация гарантирует, что поможет ей с этой задачей справиться. У всех трех сторон единое понимание — и у спортсменки, и у представителей региональной федерации, и у нас.