Дочь Резцовой прокомментировала ее конфликт с Губерниевым

Дочь Анфисы Резцовой биатлонистка Дарья Виролайнен в интервью «СЭ» прокомментировала ее конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым.

Напомним, Резцова заявила, что не намерена соблюдать нормы самоизоляции и выходит на улицу, за что Губерниев ее резко осудил.

— Я не сторонник пиарить эту тему, хочу уже ее закрыть, — сказала Виролайнен. — Поймите: такой ситуации, как сейчас в мире, не было еще никогда в современной истории. Каждый реагирует по-своему. Кто-то поначалу не воспринимает всерьез, кто-то, напротив, впадает в панику. Мама сказала то, что сказала, в самом начале эпидемии, когда еще никто толком ничего не понимал. И считаю, Губерниев ответил ей не совсем корректно. И давайте не будем забывать, что в разных странах совершенно разные нормы. Например, в Финляндии врачи даже рекомендуют выходить на улицу и гулять, потому что свежий воздух повышает иммунитет. Естественно, соблюдая безопасную дистанцию и нормы гигиены. Тем более это актуально для семей с маленькими детьми. Я, честно, не представляю, что бы со мной стало, если бы с ребенком пришлось длительное время не выходить из квартиры. Я бы точно сошла с ума.

— Сейчас мама изменила свою позицию?

— Конечно. Она соблюдает нормы, принятые в стране, как все люди. Просто ей потребовалось чуть больше времени, чтобы осознать, что происходит. (Наталья Марьянчик)

По данным Роспотребнадзора, в России на день 3 мая всего зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.