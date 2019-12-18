Дмитрий Ярошенко: «Все идет к тому, что Гараничев вновь будет бегать эстафеты»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко считает, что Евгения Гараничева нужно вернуть в сборную России. Он был выведен из команды после ряда неудачных стартов.

— Мне кажется, все идет к тому, что Гараничев вновь будет бегать эстафеты, — цитируют Ярошенко «Известия». — Малышко и Латыпова попробовали два раза подряд, и они проявили себя не лучшим образом. Поэтому если у Гараничева не будет никаких проблем со здоровьем, он выйдет на старт. Та шумиха, которую создали вокруг неудач Жени в эстафетах, не придает уверенности ни ему, ни другим нашим биатлонистам. Зачем это надо? У нас одна сборная, спортсменов не так много, запасных высокого уровня еще меньше. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает и нападки на Гараничева прекратятся. Он сильный эстафетный боец. Покажите мне биатлониста, у которого не было осечек в эстафетах. У меня тоже однажды был штрафной круг, но тогда у нас была очень сильная команда и это не помешало нам взять серебро.

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