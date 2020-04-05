Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мнением о работе тренеров в сборной России.

— Лично у меня складывается впечатление, что сборная — это какая-то экспериментальная лаборатория, — цитируют Ярошенко «Известия». — Но в национальной команде находятся не те люди, с которыми можно совершать ошибки. Из сезона в сезон. Это не юношеская команда, которой до взрослого спорта еще пять лет. Там возможны ошибки. Не выиграли юношеский ЧМ — впереди еще четыре попытки. У профессионалов же может быть всего два сильных сезона в карьере — потом начнется физиологический спад. Нельзя на них экспериментировать. А это делают, судя по итоговым отчетам тренеров.

Не хочу никого критиковать, но искренне не понимаю, что происходит. В стране есть грамотные тренеры. Тот же Михаил Шашилов, Валерий Польховский, Виктор Юрлов — отец Екатерины Юрловой. Последнему бы я смело доверил юниорскую команду.

— Что вас больше всего удивило в тренерских отчетах?

— Норицын пишет, что вероятная причина слабой стрельбы команды — увеличение стрелковой тренировки на 35%. Очень интересная точка зрения. Давайте вообще не тренироваться, и, может быть, тогда результат придет. Я шучу, конечно. Поймите, если спортсмен на тренировках не справляется с нагрузками, то он никогда не будет достойно выступать на Кубке мира. Не будет попадать в призы. Давайте называть вещи своими именами. Всем болельщикам надо понять этот факт. Если мы продолжим беречь спортсменов, как бы крамольно это ни звучало, ничего не изменится.

Знаете, как пахали те же Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина? Да, возможно у них было небольшое преимущество, они попадали в свои сборные без отбора, но их тренировочный график был таким насыщенным, что его могли не выдержать и многие мужчины-биатлонисты. Или я знаю, что Светлана Слепцова подтягивались 20 раз, пусть и с рывками. А кто сейчас в сборной у девушек может подтянуться 10 раз? Скорее всего, никто. А профессиональный спорт — это жестокая вещь. И если физически ты не тянешь, надо выступать на Кубке IBU и никого не обманывать. В первую очередь, не обманывать ожидания болельщиков.