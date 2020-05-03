Дмитрий Ярошенко: «Российскому биатлону лечение не поможет. Нужна операция»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мнением о разногласиях в Союзе биатлонстов России (СБР). Правление организации проголосовало за внеочередную отчетно-выборную конференцию, на которой могут выбрать нового президента. Сейчас им является Владимир Драчев.

— Сейчас мы действительно не понимаем, кто будет руководить СБР, утвердят ли анонсированный тренерский штаб, — цитирует Ярошенко News.ru. — Если президент останется прежним, его точно не утвердят. Что касается списков команд, то по таким явным лидерам как Александр Логинов и Матвей Елисеев нет вопросов, но у каждого тренера свои представления о перспективности каждого спортсмена. А тут ему дадут уже готовый состав и попросят взять три медали чемпионата мира. А если он видит других спортсменов? Эти расширенные списки — лишь попытка ублажить регионы тем, что отовсюду включили по нескольку спортсменов, и все довольны. Но я не понимаю такой логики.

— Обнуление правления и выборы нового президента помогут решить эти противоречия?



— Думаю, да. Когда Владимир Петрович Драчев назначил Валерия Николаевича Польховского главным тренером и дал ему возможность формировать тренерский штаб, я думал, что они пришли к компромиссному решению и на этом конфликт будет исчерпан. Однако оказалось, что это не так и легкое лечение не поможет. Нужна операция, то есть смена правления или смена президента. Мы прекрасно понимаем, что нужно, чтобы президент пришёл не с волшебными словами о куче денег и готовности развивать биатлон, а с меньшим количеством слов, но реальной финансовой поддержкой со стороны серьезных спонсоров, с помощью которых можно выйти из этой ситуации. Понятно, что если они будут вкладывать деньги, то будут вправе и требовать результат в виде положительного имиджа для своей компании.