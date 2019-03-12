Дмитрий Ярошенко: "Российские спортсмены еще поднимутся на подиум в Эстерсунде, будем болеть за них"

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко выразил надежду, что российским биатлонистам удастся завоевать медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Он также отметил, что на турнире уже хватает сенсаций.

Следующий старт у мужчин - индивиуальная гонка состоится в среду, 13 марта. Таким образом, спортсмены получили два дня отдыха после гонки преследования в воскресенье, 10-го марта.

– Этого времени должно хватить для полного восстановления, – приводят "Известия" слова Ярошенко. – Наверняка Логинова как лидера сборной поставят на эту гонку. Он сам этого хочет, понимая, что это возможность себя реализовать. Вторым будет Гараничев. Кого еще из парней поставят на индивидуальную гонку, можно только гадать.

У девушек тоже не все так плохо. На этом чемпионате мира уже хватает сенсаций, чего только стоит золото украинца Дмитрия Пидручного в гонке преследования. Поэтому при удачном стечении обстоятельств девочки могут взять медаль. В целом я думаю, что наши спортсмены еще поднимутся на подиум в Эстерсунде, будем болеть за них.

Матвей Елисеев в неплохой форме, и спринт это показал. Он показал хорошую скорость, но подвела стрельба. Скорее всего, это вопрос психологии, все-таки для спортсмена это был дебют на ЧМ. Думаю, что он побежит в эстафете. У нас не так много быстрых парней – и Матвей один из них.

В тренерском штабе понимают, что ставку надо делать на скоростных спортсменов. Мы знаем, как быстро бегут французы, немцы, норвежцы. Уверен, что Елисеев не подведет и справится со стрельбой, тем более в эстафете есть три дополнительных патрона.

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