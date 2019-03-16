Дмитрий Ярошенко: "Отсутствие Гараничева скажется на результате мужской эстафеты на ЧМ"

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко заявил, что отсутствие Евгения Гараничева в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде скажется на ее результате. Ранее 31-летний спортсмен извинился за отказ принять участие в гонке.
- Мужской состав немного удивил отсутствием Евгения Гараничева, - приводит слова Ярошенко "Спорт день за днем". - Но в последнем интервью, которое я прочитал буквально пять минут назад, сказано, что он сам отказался. Если человек сам отказался, то обсуждать это бессмысленно.
Отсутствие Гараничева скажется на результате. На данный момент Гараничев – один из наших сильнейших биатлонистов. А их всего два. Это не какое-то взятое с потолка мнение. А результаты показывают, что в десятку на чемпионате мира попали только два спортсмена – Логинов и Гараничев.
Напомним, эстафету в Эстерсунде побегут Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
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Дополнительная информация
https://www.sportsdaily.ru/articles/dmitrij-yaroshenko-zachem-delat-sekret-iz-sostava-na-estafetu-otsutstvie-garanicheva-skazhetsya-na-rezultate