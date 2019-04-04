Дмитрий Ярошенко: "Когда тренировался, слезы наворачивались. Я хотел убить тренера"

Бывший биатлонист сборной России Дмитрий Ярошенко выразил мнение, что для достижения результата биатлонисты должны тренироваться усерднее. На счету Ярошенко два золота чемпионатов мира. Перед стартом ЧМ-2009 он был дисквалифицирован из-за положительной пробы на эритропоэтин. После возвращения в биатлон провел одну гонку на Кубке мира-2010/11.

- Удалось поговорить с разными специалистами, все сходятся во мнении, что спортсмены тренируются мало, - цитирует "Калашников.media" Ярошенко. - Вы посмотрите, как тренируются лыжники. Они тренируются не то что в 2 раза больше, в 3! А может быть даже 4 раза больше, чем биатлонисты. Если ты не справляешься с нагрузкой, ты не конкурентноспособен на мировом уровне. Нельзя тренироваться в удовольствие.

Я помню тренировался в сборной, у меня слезы наворачивались, от того, что мне тяжело. Я хотел, может это громко сказано, убить тренера. Я терпел эту нагрузку. Нельзя выступать успешно, не напрягаясь на тренировках. Это принцип, который озвучил еще Суворов: тяжело в учении легко в бою, - он работает. И лыжники тому подтверждение. Если ты не терпишь нагрузку, то ты не будешь бегать. Давайте искать тех, кто терпит нагрузку. У тренера должно быть видение.

Пихлер не понравился, потому что всех перезагрузил. Сейчас у него команда Швеции, которая выступила великолепно, причем те средние девчонки, которые не блистали до этого, сейчас показали замечательный результат. Они попадали в десятку, они были конкурентноспособны. Поэтому я считаю, что все дело в тренировочном процессе. И наблюдая, как бегают спортсменки, не буду касаться парней, Но как бегают некоторые спортсменки, я больше чем уверен, многие из них не умеют подтягиваться и делать упражнения на брусьях, что умели делать спортсменки во время работы Польховского. Мы видели, как много тренировались девчонки во главе с Польховским. Они делали больше, чем мы. Мы уходили с тренировки, они приходили и тянули еще тренажеры. Летом.

Я понимаю, что это будет звучать грубовато, но девчонки в спорте больше похожи на мужчин. Они должны быть с мышцами. Палки должны сгибаться. Я не говорю про всех, но мы видим, кто у нас конкурентноспособен. Это Екатерина Юрлова, потому что она трудяга, и Бог ей воздает за это. И Светлана Миронова. Про всех остальных мы только слышим, что они перспективные, но время уходит.